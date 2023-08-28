Trabsonspor, Antalyaspor'u yendikten sonra önce Galatasaray'a ardından da Çaykur Rizespor'a yenildi. Özellikle takımın kalite yönünden gelişmesi gerektiği gözlerden kaçmadı. Teknik direktör Nenad Bjelica da karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada "Transfer kolay bir iş değil. Biz de aramıza yeni katılacak oyuncularla beraber takımı güçlendireceğiz. O isimlerle beraber sonraki maçlarda kimsenin pozisyonunun, formasının garanti olmayacağı bir takım oluşturacağız" ifadelerini kullanmıştı. Fotomaç'ın haberine göre yönetim yeni haftada 4 yeni oyuncuyu takıma katmayı planlıyor. Transferlerle takımın toparlanacağını düşünüyorlar

PETKOVİC VE MENDY YAKIN

Karadeniz ekibinin forvet listesinde 3 isim öne çıkıyor. 2.5 aydır uğraşılan Bruno Petkovic için artık günler sayılıyor. Gelişi sistemi onun üzerinden kurmak isteyen Nenad Bjelica'nın da işini kolaylaştıracak. Fırtına orta sahaya da 2 oyuncu almayı planlıyor. Bir süredir uğraşılan Angers'ten Batista Mendy transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Lyon'un da kanca attığı 23 yaşındaki ön libero için 5 milyon artı 1 milyon euro bonus karşılığında Angers ile prensip anlaşmasına varıldı. Bordo-mavili idareciler, oyuncuya da projeleri anlatarak son görüşmeleri yapıyor.