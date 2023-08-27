Trabzonspor'da Doğucan Haspolat'a Sivasspor ve Karagümrük talip oldu

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da performansıyla beklentilerin altında kalan Doğucan Haspolat'a Sivasspor ve Karagümrük talip oldu. İki ekipte oyuncunun mali şartları için görüşmelerini sürdürüyor.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen ancak bir türlü beklenen performansı veremeyen Doğucan Haspolat ile Süper Lig'den iki ekip ilgileniyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Sivasspor ve Fatih Karagümrük'ün, Trabzonspor'dan ayrılması gündeme gelen 23 yaşındaki ön libero için maliyet araştırması yaptığı ifade edildi.

İki ekibin, Doğucan Haspolat'ı kiralama seçeneğini de masada tuttuğu belirtiliyor.

1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Doğucan, 28 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans göstermiş durumda.

