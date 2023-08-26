Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica, Bruno Petkovic'in haricinde Jean Pierre Nsame'yi de istiyor. Young Boys'ta forma giyen tecrübeli hücum oyuncusu için pazarlıklar devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; İsviçre kulübü, Fırtına'nın yaptığı 1.4 milyon euro'luk ilk teklifi çok düşük buldu. 3.5 milyon euro'luk bir beklentileri var. Bu rakamı da bordo-mavili idareciler yüksek karşılıyor. Trabzonspor, Nsame için teklifini bonuslarla birlikte 2 milyon euro olarak revize etti ve Young Boys'lu idarecilerin önüne koydu. Temaslar devam ediyor. Bordo-mavili idareciler rakamı daha fazla yükseltmeden İsviçre temsilcisini ikna etmeyi planlıyor. Nsame bu sezon 6 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.