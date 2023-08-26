Karadeniz devi transfer döneminin başından beri Bruno Petkovic ile ilgileniyor. Uzun süren pazarlıkların ardından Dinamo Zagreb ile Trabzonspor el sıkıştı. Daha önce bordo-mavili kulübe "Tamam" diyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu da sabırla kulüplerin anlaşmasını bekliyordu. Fırtına'nın bu transferde önünde artık küçük bir engel kaldı. O da Dinamo Zagreb'in Osijek'te forma giyen Ramon Mierez'i renklerine bağlaması. Luka İvanusec'i Feyenoord'a gönderen Dinamo Zagreb'li idareciler, Bruno Petkovic'i de hemen gönderip tepki çekmek istemiyorlar.

İDDİA: SON MAÇINA ÇIKTI

Fotomaç'ın haberine göre; Dinamo Zagreb, Osijek'ten forvet oyuncusu Ramon Mierez'i aldığı anda Bruno Petkovic'in gidişine onay verecek. Hırvat basını ise 3 gündür, Trabzonspor'un 28 yaşındaki oyuncu için Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardığını yazdı. İddialarını daha da ileri götürerek, Petkovic'in önceki gün Sparta Prag ile oynanan maçta son kez Dinamo forması giydiğini belirttiler. Haberde Dinamo'nun hocası Sergey Jakirovic'in Trabzonspor'un yolunu tutacağı söylenen Bruno Petkovic'i kaptanlık pazubandı vererek onurlandırdığı detayı paylaşıldı. Bordomavili camia da bir an önce yıldız forvete kavuşacağı günü bekliyor.

KRONOLOJİK SIRALAMAYLA TRANSFERDEKİ GELİŞMELER

Nenad Bjelica göreve başlar başlamaz takımı analiz etti. Tanıdığı bir forvetle çalışacağını yönetime iletti.

Hırvat teknik adam, idarecilere transfer döneminin başında Bruno Petkovic'in adını verdi.

Yönetim, Dinamo Zagreb ile pazarlık masasına oturdu. Hırvatlar 5 milyon euro'da direttiler.

İki takım Slovenya'da aynı otelde, yan yana sahalarda kamp yaptı. Burada temaslar devam etti.

Zaman zaman pazarlık görüşmeleri tıkansa da Trabzonspor, Bruno Petkovic transferinde masadan hiç kalkmadı.

Son dönemde Nenad Bjelica da Petkovic için eski kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmeler yaptı.

Kariyerini kurtaran Nenad Bjelica'ya vefa borcu olan Petkovic'in Trabzonspor'u isteyen tutumu etkili oldu.

Kulüpler el sıkıştı. Petkovic de önceden onay vermişti. Artık işin resmiyete dökülmesi bekleniyor.