Trabzonspor Çaykur Rizespor maçında penaltı kararı!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 56. dakikasında bordo-mavililer, ceza sahasında elle oynandığı gerekçesiyle penaltı kazandı. İşte o pozisyon... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2023- 20:40 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023- 20:48
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 56. dakikasında bordo-mavili takım, Rizespor'da Gustavo'nun elle oynaması sonucu penaltı kazandı.
Topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.