Beşiktaş'ın uzun süre peşinde koştuğu David Okereke için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edildi.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Okereke hamlesi! Beşiktaş...
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan transferde sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Okereke için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.08.2023- 10:27
Karadeniz Gazetesi'nin La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre; David Okereke davası Cremonese'de patlak verdi. Hücum oyuncusu, Crotone ile kupa maçından birkaç saat önce, oynamak istemediğini kulübe bildirdi.
11'de başlayacak Okereke'nin kararı teknik direktörü Ballardini'yi şoke etti. Dün takımdan ayrı antrenman yapan Okereke'nin herhangi bir fiziksel sorunu olmadığı açıklandı.