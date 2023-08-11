Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. İlk hafta maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde bordo mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hem bizim için hem de ligin ilk maçını oynuyoruz. Takım sezon öncesinde çok iyi çalıştı. Tabii ki üzücü durumlar da yaşadık, sakatlık da yaşadık. Buna rağmen takımın inanılmaz çalıştı. Maça hazır durumdayız. Kazanarak taraftarı evine mutlu yollamak istiyoruz."

"Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların her zaman yanımızda olduğunu görmek bizim için çok önemli. Onların desteğiyle ileriye doğru bir adım atabiliriz. Onların beklentilerini biliyoruz. Oyuncular bunun bilincinde ve sahaya çıktıkları anda onları mutlu etmek için sonuna kadar mücadele edecekler."