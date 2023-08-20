Trabzonspor'dan Mahmoud Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Galatasaray derbisinden sakatlanan Mahmoud Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan Mahmoud Trezeguet hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor'un açıklaması;

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet'nin Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.