Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor rotayı Fransa'ya kırdı! Jean- Charles Castelletto için teklif yapıldı

Trabzonspor rotayı Fransa'ya kırdı! Jean- Charles Castelletto için teklif yapıldı Savunma hattını güçlendirmek için yoğun çaba sarf eden Trabzonspor, rotayı Fransa'ya çevirdi. Bordo-mavililer, Nantes forması giyen Jean- Charles Castelletto için teklif yaptı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2023- 06:40









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Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Fransa'ya kırdı. Sabah'ın L'Equipe'den derlediği habere göre; bordo-mavili takım, Nantes'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper Jean- Charles Castelletto konusunda girişimlere başladı. Trabzonspor'un, Kamerunlu için 2.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtilen haberde, Ligue 1 temsilcisinin kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi. 3.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan deneyimli oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Auxerre, Club Brugge, Mouscron, Red Star, Brest formaları giyen Castelletto, kariyerinde çıktığı 307 karşılaşmada 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.