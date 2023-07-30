2022/23 sezonu için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçı için Yunanistan 1. Ligi ekiplerinden AEK Atina ile karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - AEK ATINA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Gomez.

AEK Atina: Stankovic, Vida, Moukoudi, Hajsafi, Rota, Szymanski, Pineda, Eliasson, Jonsson, Garcia, Zuber

TRABZONSPOR - AEK ATINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un AEK Atina ile oynadığı hazırlık maçı, 30 Temmuz Pazar saat 20.00'da başladı. Mücadele A spor'dan canlı yayınlanıyor.