Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken Fırtına, Taxiarchis Fountas ile anlaşma yapıldığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Taxiarchis Fountas transferini KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup;

2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.