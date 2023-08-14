TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'ya flaş öneri! Bonservissiz geliyor!
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeni sezon için transferlerine devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibine bonservissiz bir oyuncu önerildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Orsic'in sakatlanmasının ardından sol kanat takviyesi kararı alan Trabzonspor'a, son olarak Başakşehir'de forma giyen 24 yaşındaki Chouiar önerildi. Fransız sol kanat; Malatyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir'de forma giydi. Şu anda kulüpsüz olan oyuncu için Trabzonspor araştırma yapacak. Geçen sezon 46 maçta 4 gol ve 10 asist üreten Chouiar, izinsiz olarak antrenmanlara çıkmamıştı.