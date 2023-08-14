Haberler Trabzonspor Haberleri TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'ya flaş öneri! Bonservissiz geliyor!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'ya flaş öneri! Bonservissiz geliyor! Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeni sezon için transferlerine devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibine bonservissiz bir oyuncu önerildi. İşte detaylar... (TS spor haberi) Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2023- 13:22









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Orsic'in sakatlanmasının ardından sol kanat takviyesi kararı alan Trabzonspor'a, son olarak Başakşehir'de forma giyen 24 yaşındaki Chouiar önerildi. Fransız sol kanat; Malatyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir'de forma giydi. Şu anda kulüpsüz olan oyuncu için Trabzonspor araştırma yapacak. Geçen sezon 46 maçta 4 gol ve 10 asist üreten Chouiar, izinsiz olarak antrenmanlara çıkmamıştı.