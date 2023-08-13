Transferde savunma hattına takviye yapacak olan Trabzonspor'un, 31 yaşındaki Endonezya asıllı İspanyol stoper Jordi Amat ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör Nenad Bjelica, art arda gelen sakatlıkların ardından savunmaya takviye istemişti. Gündemde birçok isim vardı. Fotomaç'ın Endonezya medyasından derlediği haberde, Karadeniz devinin Johor takımında forma giyen Jordi Amat ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Daha önce Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, Swansea, Eupen formaları giyen 31 yaşındaki Endonezya asıllı İspanyol oyuncunun Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettiği vurgulandı. Sağ ayağını kullanan 1.85 boyundaki futbolcu ön liberoda da görev yapabiliyor.