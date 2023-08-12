Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişça'nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." denildi.