Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişça'nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." denildi.
Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bitexen Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Edin Visca sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bordo-mavililer yıldız ismin son durumunu açıkladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 12.08.2023- 14:05 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023- 14:10