Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. İlk hafta maçında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada Zorbay Küçük düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok.

Antalyaspor: Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Kaluzinski, Ömer, Bytyqi.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK!

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.