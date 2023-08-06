Orta sahaya mutlak bir tane takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Tochi Chukwuani ile temaslara yeniden başladı. Bordo-mavililer genç oyuncu için 800 bin Euro önerdi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir süre önce transferinde çıkan anlaşmazlık nedeni ile görüşmelerini beklemeye aldığı Tochi Chukwuani için temaslara yeniden başladı. Fotomaç'ın haberine göre; 20 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ve kulübü Lyngby ile görüşme masasına oturan bordo-mavili yetkililer transfere son noktayı koymak için bu kez daha kararlı şekilde hareket ediyor.

800 BİN EURO ÖNERDİ

Pazarlıkların sürdüğü transferde Trabzonspor 800 bin euro'ya kadar çıkmış durumda. Bjelica'nın devreye girdiği Chukwuani'de imzaların atılmasına kesin gözle bakılıyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda 20 yaşındaki orta saha İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Geçmiş dönemde yaşadığı sağlık sorunuyla alakalı bir durumun olup olmadığına tekrar bakılacak.