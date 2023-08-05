Fırtına'ya Honduraslı kanat!
Fırtına'ya Kongolu dinamo!
5 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
EV YAPIMI ŞEKERSİZ FISTIK EZMESİ
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Bu transferler çok konuşulur! Bu transferler çok konuşulur! 10:28
Fırtına'ya Honduraslı kanat! Fırtına'ya Honduraslı kanat! 09:48
Özbek ve Metin Öztürk gelişmesi Özbek ve Metin Öztürk gelişmesi 09:24
Midtsjö takımdan ayrılıyor mu? Midtsjö takımdan ayrılıyor mu? 09:04
F.Bahçe'de Mert Müldür ilk kez idmanda! F.Bahçe'de Mert Müldür ilk kez idmanda! 01:10
İsmail Kartal'dan milli yıldıza transfer telefonu! İsmail Kartal'dan milli yıldıza transfer telefonu! 23:56
Daha Eski
Süper Lig devinden Ziyech'i ikna turları! Süper Lig devinden Ziyech'i ikna turları! 23:43
F.Bahçe'den Zaha'yı unutturacak hamle! F.Bahçe'den Zaha'yı unutturacak hamle! 23:29
O yıldıza bir talip daha! Son karar Okan Buruk'un O yıldıza bir talip daha! Son karar Okan Buruk'un 23:21
F.Bahçe'ye Willian Arao piyangosu! F.Bahçe'ye Willian Arao piyangosu! 23:11
F.Bahçe'den Krunic harekatı! Milan... F.Bahçe'den Krunic harekatı! Milan... 23:03
İngiliz devinden Altay hamlesi! İngiliz devinden Altay hamlesi! 22:56
SON DAKİKA