Daily Mail'de yer alan ve Karadeniz Gazetesi'nin derlediği haberde Trabzonspor Yunan ekibi Aris'in sol kanat oyuncusu Luis Palma'ya ilgi gösterdiği yazıldı.
Sol kanat, santrafor ve on numara bölgelerinde oynayabilen Palma ile ilgili yapılan haberlerde 23 yaşındaki oyuncuya Trabzonspor'un yanı sıra Stoke City, Rangers ve Watford'un da ilgilendiği belirtildi. 2,5 Milyon Euro değerindeki Honduraslı oyuncunun Aris ile 2026 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Aris, Trabzonspor kamuoyunun yakından bildiği bir takım… Bordo – Mavililerde geçen sezon sözleşmesi feshedilen Gervinho, Aris'e transfer olmuştu.