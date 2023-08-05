Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yakın zamanda açıklanacak stadyum sponsorluğunun ardından büyük bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Bununla birlikte bordo-mavililerde transferleri peş peşe açıklayacak. Gündemde ise Honduraslı Luis Palma var. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Daily Mail'de yer alan ve Karadeniz Gazetesi'nin derlediği haberde Trabzonspor Yunan ekibi Aris'in sol kanat oyuncusu Luis Palma'ya ilgi gösterdiği yazıldı.

Sol kanat, santrafor ve on numara bölgelerinde oynayabilen Palma ile ilgili yapılan haberlerde 23 yaşındaki oyuncuya Trabzonspor'un yanı sıra Stoke City, Rangers ve Watford'un da ilgilendiği belirtildi. 2,5 Milyon Euro değerindeki Honduraslı oyuncunun Aris ile 2026 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aris, Trabzonspor kamuoyunun yakından bildiği bir takım… Bordo – Mavililerde geçen sezon sözleşmesi feshedilen Gervinho, Aris'e transfer olmuştu.