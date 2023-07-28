Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, bir dünya yıldızına gözünü dikti. Mislav Orsic'in sakatlığı sonrası boşluğa düşen Fırtına bombayı patlattı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da şu an için en yüksek bonservis bedeli ve en yüksek maaş Orsic'e verildiği için Trabzonspor 8 numara ve santrfor bütçelerinden indirime gitmeden alternatif aramak zorunda.

İlk hedef takımında istenmeyen, kiralık gelebilecek, maaşının büyük çoğunluğunu ödeyecek bir oyuncu. Menajerler bu şekilde bir kaç oyuncuyu Trabzonspor'un önüne koydu.

EDEN HAZARD BOMBASI

Karadenizgazete'nin haberine göre; Bjelica'nın pek ilgisini çekmese de, kariyeriyle Hamsik etkisi yaratabilecek bir isim olarak lanse edildi. Hali hazırda Celta ile görüştüğü iddia edilen Hazard için bir teklif yapılıp yapılmayacağına teknik direktör Bjelica karar verecek.