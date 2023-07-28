Trabzonspor'a dünya yıldızı!
Fırtına'dan sağ beke takviye!
1 dolar ne kadar?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye dünya yıldızından kötü haber! F.Bahçe'ye dünya yıldızından kötü haber! 16:38
F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk transfer! F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk transfer! 16:34
Sergen Yalçın tatilde! Sergen Yalçın tatilde! 16:22
Trabzonspor'a dünya yıldızı! Trabzonspor'a dünya yıldızı! 16:03
Beşiktaş'a 20 milyonluk sol kanat! Beşiktaş'a 20 milyonluk sol kanat! 15:19
Cimbom'da Zalgiris maçı sonrası çifte imza! Cimbom'da Zalgiris maçı sonrası çifte imza! 15:03
Daha Eski
Yeni transferle Cimbom'un eli rahatlayacak! Yeni transferle Cimbom'un eli rahatlayacak! 14:31
Beşiktaş yeni transfer ile anlaşma sağladı! Beşiktaş yeni transfer ile anlaşma sağladı! 13:10
Kartal'a İspanya'dan sürpriz öneri! Kiralık... Kartal'a İspanya'dan sürpriz öneri! Kiralık... 12:24
Fırtına'dan sağ beke takviye! Fırtına'dan sağ beke takviye! 12:02
F.Bahçe ve G.Saray Sambacı için yarışıyor! F.Bahçe ve G.Saray Sambacı için yarışıyor! 11:34
"O bölgenin değişmezi olur" "O bölgenin değişmezi olur" 11:20
SON DAKİKA