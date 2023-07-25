Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da transferde gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavililer, Lyngby'ni forması giyen Tochi Chukwuani için temaslara başladı.

Trabzonspor Danimarka ekibi Lyngby forması giyen 20 yaşındaki oyuncu için görüşmelerini sıklaştırdı.

1 metre 87 santimetre boyundaki Nijerya asıllı Danimarkalı futbolcu, atletik yapısı ve oyunu çift yönlü olarak oynamasıyla dikkat çekiyor.

TRT Spor'un haberine göre geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile anlaşan Tochi Chukwuani'nin transferi, kovid-19'a bağlı olarak kalbinde çıkan sorun nedeniyle son anda iptal olmuştu.

Trabzonspor, oyuncuyla ilgili detaylı bir sağlık raporu istedi.

İtalya'ya transferi iptal olduktan sonra Lyngby'nin kadroya dahil ettiği Tochi Chukwuani, geçen sezon Danimarka ekibiyle 23 resmi maça çıktı.