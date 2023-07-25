Trabzonspor'da teknik ekibin gözünden düşen Manolis Siopis'in AEK Atina ile temasta olduğu öne sürüldü.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre AEK'nın Siopis'i transfer etmek için şartların oluşmasını beklediği öğrenilirken, 29 yaşındaki orta sahanın da yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Siopis 3 gündür sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmıyordu.
Deneyimli futbolcu, Trabzonspor'un önerdiği sözleşme uzatma teklifini, yetersiz bulduğu için kabul etmemişti. Siopis'e 1 milyon Euro önerildi.