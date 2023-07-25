TRABZONSPOR TRANSFER: AEK Siopis için devreye girdi

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yeni sözleşmeyi imzalamayan Siopis için Yunan ekibi AEK'nın devreye girdiği öğrenildi. Yunan oyuncunun da ülkesine dönmek istediği iddia edildi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor'da teknik ekibin gözünden düşen Manolis Siopis'in AEK Atina ile temasta olduğu öne sürüldü.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre AEK'nın Siopis'i transfer etmek için şartların oluşmasını beklediği öğrenilirken, 29 yaşındaki orta sahanın da yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Siopis 3 gündür sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmıyordu.

Deneyimli futbolcu, Trabzonspor'un önerdiği sözleşme uzatma teklifini, yetersiz bulduğu için kabul etmemişti. Siopis'e 1 milyon Euro önerildi.