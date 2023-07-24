Trabzonspor'da Orsic şoku yaşanıyor

Trabzonspor'da Mislav Orsic şoku yaşanıyor.

Antrenman sırasında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mislav Orsic'in en az 9 ay sahalardan uzak kalacağı düşünülüyor.

Bordo mavili takımın bu yaz en büyük transfer hamlesi olan 30 yaşındaki Hırvat milli futbolcu ile ilgili çıkan bir gerçek, bordo mavililerin canını biraz daha sıktı.

14 YILDA SADECE 16 GÜN SAKATLIK

16 yaşından beri profesyonel seivyede futbol oynayan ve 14 senedir adeta 'biyonik' adam gibi olan Orsic, Trabzonspor'dan önce sadece 4 kez sakatlık yaşadı ve en uzunu 8 gün oldu.

Orsic'in 14 senelik kariyerinde toplam 16 gün sakatlık yaşadı.