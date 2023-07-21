Larsen ile yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde oyuncunun alternatifi olarak Wilson Manafa ismini gündemine almıştı. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililerin, 28 yaşındaki sağ bekin transferinde de büyük aşama kaydettiği bildirildi. Trabzonspor'un teklifini değerlendiren Portekizli'nin büyük oranda ikna olduğu ileri sürüldü. Son olarak Porto'da forma giyen ve şu an boşta olan Manafa sol bek ve her iki kanatta da oynayabiliyor. Portekiz gazetesi Record da Trabzonspor'un Manafa'da büyük aşama kaydettiğini yazmıştı.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'un sağına Wilson Manafa!
Gelecek sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip Wilson Manafa'yı listesine aldı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2023- 06:40