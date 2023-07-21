Larsen ile yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde oyuncunun alternatifi olarak Wilson Manafa ismini gündemine almıştı. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililerin, 28 yaşındaki sağ bekin transferinde de büyük aşama kaydettiği bildirildi. Trabzonspor'un teklifini değerlendiren Portekizli'nin büyük oranda ikna olduğu ileri sürüldü. Son olarak Porto'da forma giyen ve şu an boşta olan Manafa sol bek ve her iki kanatta da oynayabiliyor. Portekiz gazetesi Record da Trabzonspor'un Manafa'da büyük aşama kaydettiğini yazmıştı.