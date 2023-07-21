Uğurcan'a 2 talip çıktı!
Fırtına'ya Portekizli sağ bek!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
İşte Ayşe Begüm'ün kamera arkası çekimi!
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray Kerem'den vazgeçmiyor! G.Saray Kerem'den vazgeçmiyor! 10:34
F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşti! F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşti! 10:22
Uğurcan'a 2 talip çıktı! Uğurcan'a 2 talip çıktı! 10:02
Beşiktaş - Strasbourg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Strasbourg maçı saat kaçta? 10:01
Beşiktaş'ta transferler geç mi kaldı? Beşiktaş'ta transferler geç mi kaldı? 09:17
G.Saray'da sıra onda! Ayırlık... G.Saray'da sıra onda! Ayırlık... 09:08
Daha Eski
Kartal'ın yeni transferi İstanbul'da Kartal'ın yeni transferi İstanbul'da 08:48
Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'a geldi Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'a geldi 00:55
Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'a geldi Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'a geldi 00:48
F.Bahçe'nin ayrılığını açıkladı! F.Bahçe'nin ayrılığını açıkladı! 00:34
Bartuğ Elmaz resmen F.Bahçe'de! Bartuğ Elmaz resmen F.Bahçe'de! 00:34
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu! 00:34
SON DAKİKA