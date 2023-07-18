Trabzonspor transfer haberi: 10 numaraya Tonio Teklic

Son dakika transfer haberi: Son olarak Dorukhan Toköz ile yollarını ayıran Trabzonspor'da 10 numara için gündeme Hırvat Tonio Teklic geldi. İşte transferin son detayları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 06:40