Karadeniz temsilcisi uzun süredir peşinden koştuğu Philip Zinckernagel için bir kez daha Olympiakos kulübünün kapısını çaldı. Ancak bu defa pazarlıklar uzun sürmeyecek. Çünkü bordomavili idareciler Danimarkalı yıldız için Yunan ekibine son tekliflerini sundular. Fotomaç'ın haberine göre bundan sonra yeni bir teklif artışı yapılmayacak. Kısa bir bekleme süresine geçilecek. Trabzonspor'un Olympiakos'a yaptığı son teklif de belli oldu. Fırtına'nın 28 yaşındaki futbolcu için Yunan temsilcisine önerdiği rakam 1.3 milyon euro. Tecrübeli oyuncuya da yıllık olarak aynı rakam teklif edildi.

OLMAZSA ROTA DEĞİŞECEK

Trabzonspor Philip Zinckernagel için beklemeye koyuldu. Şimdi hem Olympiakos'un hem de Danimarkalı futbolcunun cevabı bekleniyor. Belçika kulüplerinden de teklif alan 28 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde net cevabını verecek. Bu transfer Trabzonspor için kısa sürede olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanacak. "Evet" derse hemen Türkiye'ye getirilip sağlık kontrolleri sonrasında takıma katılacak. "Hayır" cevabı verirse de alternatifleriyle görüşmeler hızlanacak. Bjelica, Zinckernagel ile birçok problemi çözeceğini düşünüyor.