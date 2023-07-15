Trabzonspor'da Belotti iddiası!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi golcü konusunda bu defa da Belotti ismi öne çıktı. İşte bordo-mavililerin Belotti konusundaki transfer planı... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 06:40