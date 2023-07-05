Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya giden ve burada kampa giren Trabzonspor'da, transferde ise flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, Hellas Verona'nın bordo-mavililerin Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'ı takip ettiğini yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın gelmesiyle birlikte yeni sezon çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Slovenya'da kampa girdi.

Bordo-mavililer transferde gaza basarken, Anastasios Bakasetas'a İtalya'dan talip çıktı.

VERONA YUNAN YILDIZI İSTİYOR

Tutto Mercato Web'in haberine göre; Hellas Verona, Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı listesine aldı.

Santrfor bölgesine Borussia Dortmund'dan 20 yaşındaki Jayden Braaf'ı transfer eden İtalyan ekibinin, Yunan oyuncuyu da takip ettiği öğrenildi.

Fiorentina ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki on numara Riccardo Saponara'nın hedefte olmadığı, Bakasetas'ın bu süreçte izleneceği haberin detaylarında yer aldı.

"BAKASETAS'I SATMAM"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan başkan Ertuğrul Doğan, 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Bakasetas ile ilgilenen kulüp yok, olsa da satmam. Boşa gündem yaratılmasın." ifadelerini kullanmıştı.

İşte o haber: