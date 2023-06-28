Transfer sürecine Kourbelis takviyesi ile başlayan Trabzonspor, ikinci harekatını tamamlıyor. İspanya La Liga'dan Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez ile anlaşma sağlayan bordo-mavililer, oyuncuyu Türkiye'ye getiriyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Karadeniz devi, orta saha Kourbelis'in ardından ikinci transferini bitirdi. Fotomaç'ın haberine göre İspanya ekibi Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez ile anlaşmaya varılırken, oyuncu 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampında yer alacak. 27 yaşındaki sol ayaklı stoper, sözleşme imzalamak üzere bu akşam İstanbul'da olacak ve yarın akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek. Ön libero mevkiinde de oynayabilen oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayarak cuma günü ilk antrenmana çıkacak.