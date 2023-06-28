TRANSFER HABERİ - Mislav Orsic Trabzonspor için İstanbul'a geldi!
Trabzonspor transfer harekatında vitesi yükseltti. Joaquin Fernandez'i İstanbul'a getiren bordo-mavililer, Mislav Orsic'i de renklerine bağladı. Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi. | Trabzonspor haberi
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 00:50 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023- 00:58
Trabzonspor transfer harekatında vitesi yükseltti. Joaquin Fernandez'i İstanbul'a getiren bordo-mavililer, Mislav Orsic'i de renklerine bağladı. Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi.
Trabzonspor, Hırvat oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
Southampton'dan transfer edilen futbolcu, atılacak imzaların ardından bordo-mavili formayı giyecek.
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