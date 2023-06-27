TRANSFER HABERİ - Trabzonspor o transferi resmen duyurdu!

Trabzonspor'da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavili ekip birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Fırtına, Kourbelis'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

Yeni sezona iddialı giriş yapmak isteyen Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bordo-mavililer resmi sitesinden, Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fırtına, Yunan oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşma yaptığını KAP'a bildirdi.

Kulübü Panathinaikos ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncu, bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer oldu.

Ön libero mevkisinde forma giyen Yunan futbolcu, stoper ve merkez orta saha bölgelerinde de görev alabiliyor.

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos ile 36 maçta sahaya çıkan Kourbelis, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Yunan futbolcu, ülkesinin milli takımında ise 32 maçta 1 gol kaydetti.

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