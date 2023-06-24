Futbolcu İzleme Komitesi üyeleri önceki akşam Gürcistan'da Çekya ile İngiltere arasında oynanan U21 müsabakasını yerinde takip etti. Fotomaç'ın haberine göre; İngiltere'nin 2-0'la kazandığı bu karşılaşmada özellikle Çekya'nın 20 yaşındaki stoperi Martin Vitik yakından izlendi. Bonservisi Sparta Prag kulübünde bulunan Vitik, geçtiğimiz sezon 31 maçta süre aldı ve iki gol bir asistlik katkı sağladı.