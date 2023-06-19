SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır için talipler artıyor

Trabzonspor'un başarılı ismi Uğurcan Çakır için bir süredir Roma ve İngiliz ekibi Nottingham Forest isimleri geçiyordu. Milli kaleci için şimdi de Suudi takımı Al-Taawoun devreye girdi. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2023- 06:40