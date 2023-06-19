SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır için talipler artıyor
Trabzonspor'un başarılı ismi Uğurcan Çakır için bir süredir Roma ve İngiliz ekibi Nottingham Forest isimleri geçiyordu. Milli kaleci için şimdi de Suudi takımı Al-Taawoun devreye girdi. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ
Kaptan Uğurcan Çakır'ın talibi her geçen gün artıyor. Fotomaç'ta yer alan haberde Mourinho'nun takımı Roma ve İngiliz ekibi Nottingham Forest, 27 yaşındaki eldiveni istiyor. Ayrıca Suudi takımı Al-Taawoun da Çakır için devreye girdi. Fotomaç'ın ulaştığı Arap gazeteciler, Al-Taawoun'un Uğurcan transferinde çok ciddi olduğunu ve bordo-mavililere fiyat sorduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde resmi bir teklif ile Fırtına'nın kapısını çalması beklenen Al-Taawoun'un 1.91 boyundaki kaleci için ciddi bir rakamı gözden çıkardığı dile getiriliyor. Flavio'yu daha önce kiralayan Arap ekibinin çılgın paralar harcadığı biliniyor. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var.