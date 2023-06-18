Trabzonspor'da Florin Tanase sesleri
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililerde bu noktada orta saha için gündeme Rumen Florin Tanase geldi. İşte transfere dair son detaylar... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 18.06.2023- 06:40
17 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
Romanya Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon BAE'de 27 maçta 7 gol, 3 asist kaydetti. 2022 yılından beri Al-Jazira'da forma giyen tecrübeli futbolcu, FC Viitorul ve Steuau Bükreş takımlarında da top koşturdu. Rumen yıldız milli takımda ise 17 kez görev alırken, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.
TANASE'NİN kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Tecrübeli oyuncu da takımından ayrılmak istiyor.