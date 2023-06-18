Trabzonspor'da Florin Tanase sesleri

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililerde bu noktada orta saha için gündeme Rumen Florin Tanase geldi. İşte transfere dair son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2023- 06:40