Transfer harekatını sürdüren Trabzonspor'da gözler savunma hattına çevrildi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın isteği üzerine stoper takviyesi yapacak olan Fırtına, İspanya'ya hareketlendi. İşte bordo-mavili ekibin listesindeki deneyimli stoper... | Trabzonspor haberleri

İspanya basını, Trabzonspor'un 14 yıldır Celta Vigo forması giyen sağ bek Hugo Mallo için devrede olduğunu yazdı. 31 yaşındaki İspanyol yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve Karadeniz devinin bu transferde oldukça ısrarlı olduğu belirtildi.