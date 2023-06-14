Yeni sezonda kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Portekiz basınında yer alan habere göre bordo mavililer, Porto ile sözleşmesi biten Wilson Manafa ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Süper Lig'de bu sezon istenen sonuçları alamayan Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi. Bordo mavililer, Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Porto ile sözleşmesi sona eren Wilson Manafa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Record'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki sağ bek bordo mavililere imza atmaya çok yakın.

Wilson Manafa bu sezon Portekiz temsilcisinde 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Manafa, kariyerinde Portimonense, Varzim, Beira-Mar ve Anadia FC gibi takımlarda da forma giymişti. Porto, 2019 yılında Manafa için Portimonense'ye 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.