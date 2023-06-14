İşte Trabzonspor'un ilk transferi!
Fırtına'dan Orsic'e son teklif!
Canlı Döviz ve Altın Kuru
DEHA (GIFTED) FRAGMAN
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte Trabzonspor'un ilk transferi! İşte Trabzonspor'un ilk transferi! 15:17
Jesus ile Arda arasında gülümseten diyalog! Jesus ile Arda arasında gülümseten diyalog! 14:51
G.Saray'da sakatlık şoku! G.Saray'da sakatlık şoku! 14:29
Beşiktaş'a İspanyol hoca! Beşiktaş'a İspanyol hoca! 13:23
Montella yıldız ismi F.Bahçe'ye çağırdı! Montella yıldız ismi F.Bahçe'ye çağırdı! 13:18
Rize'den Taylan bombası! Rize'den Taylan bombası! 12:29
Daha Eski
G.Saray'ın eski aşkı alevlendi! G.Saray'ın eski aşkı alevlendi! 12:23
Beşiktaş'a yeni Arda Güler! Beşiktaş'a yeni Arda Güler! 11:52
Becao'dan F.Bahçe'ye haber var! Becao'dan F.Bahçe'ye haber var! 11:16
F.Bahçe'den 2 yıldız için İtalya'ya çıkarma! F.Bahçe'den 2 yıldız için İtalya'ya çıkarma! 10:53
Beşiktaş'a yeni orta saha! Beşiktaş'a yeni orta saha! 10:10
G.Saray'da sürpriz karar! G.Saray'da sürpriz karar! 09:53
SON DAKİKA