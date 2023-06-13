Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan konuştu
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan konuştu. Doğan, " Biz sabah akşam borçları ödemek için uğraşıyoruz. Geldiğimiz günden beri 24 milyon Euro borç ödedik. Yarısı sponsorluk ve loca satışı , geri kalan 12 milyon eurosu yönetici katkısı. Haziran ayında ödememiz gereken 17 milyon Euro var. Bunun bir kısmını topladık." dedi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 13.06.2023- 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023- 14:20
İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:
Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini karşılamıyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Trabzonspor'un 25-26 Mart'ta açıklanan borcu 2 milyar 836 milyon TL'ydi. Şu anda toplam borucumuz 3 milyar 32 milyon TL civarında.
Biz sabah akşam borçları ödemek için uğraşıyoruz. Geldiğimiz günden beri 24 milyon Euro borç ödedik. Yarısı sponsorluk ve loca satışı , geri kalan 12 milyon eurosu yönetici katkısı. Haziran ayında ödememiz gereken 17 milyon Euro var. Bunun bir kısmını topladık.