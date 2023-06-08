Trabzonspor'da çifte müjde! Transfer...
Fırtına'da Marc Bartra'ya sürpriz talip!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
1 DAKİKADA ARKA KOL ÇALIŞTIR👊🏼
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da Felix bombası! Galatasaray'da Felix bombası! 01:38
Cimbom'dan 4'lü transfer harekatı Cimbom'dan 4'lü transfer harekatı 01:33
Aslan'da Icardi harekatı! Nara'nın talepleri belli oldu Aslan'da Icardi harekatı! Nara'nın talepleri belli oldu 01:04
G.Saray'da Buruk'la yola devam! G.Saray'da Buruk'la yola devam! 01:03
F.Bahçe'nin De Vrij teklifi ortaya çıktı! F.Bahçe'nin De Vrij teklifi ortaya çıktı! 00:55
F.Bahçe'den Dembele'ye resmi teklif! Yanıt bekleniyor F.Bahçe'den Dembele'ye resmi teklif! Yanıt bekleniyor 00:35
Daha Eski
Cimbom'da 5 ayrılık kapıda! Cimbom'da 5 ayrılık kapıda! 00:32
Galatasaray'da Felix bombası! Galatasaray'da Felix bombası! 00:23
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "5 oyuncumuza teklif var" Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "5 oyuncumuza teklif var" 00:17
Trabzonspor'da çifte müjde! Transfer... Trabzonspor'da çifte müjde! Transfer... 00:17
Özbek A Spor'da açıkladı! Icardi kalacak mı? Özbek A Spor'da açıkladı! Icardi kalacak mı? 00:14
Güneş maç sonunda konuştu! Güneş maç sonunda konuştu! 00:14
SON DAKİKA