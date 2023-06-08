Trabzonspor'da çifte müjde! Transfer...

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da transferde sürpriz gelişme ortaya çıktı. Bir süredir bordo-mavililerin gündeminde yer alan Orsic ve Petkovic konusundaki o detay dikkat çekti. İşte son detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2023- 06:40