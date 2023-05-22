Trabzonspor Karagümrük maçı öncesi Nenad Bjelica: Güzel bir oyun ortaya koymak istiyoruz
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, "Hak ederek kazanarak güzel bir oyun ortaya koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bu hafta, geçen haftadan daha iyi futbol ortaya koymaya çalışacağız. Geçen hafta kaybetsek de pozisyonlarımız vardı. Ama maçın kazananı rakibimiz olmuştu. Bu hafta amacımız daha iyi futbol oynayıp, maçı da hak ederek kazanarak güzel bir oyun ortaya koymak istiyoruz.