Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bu hafta, geçen haftadan daha iyi futbol ortaya koymaya çalışacağız. Geçen hafta kaybetsek de pozisyonlarımız vardı. Ama maçın kazananı rakibimiz olmuştu. Bu hafta amacımız daha iyi futbol oynayıp, maçı da hak ederek kazanarak güzel bir oyun ortaya koymak istiyoruz.