Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı sonrası Trezeguet: Gollerim ve galibiyet için hamdolsun
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Trezeguet açıklamalarda bulundu. Mısırlı oyuncu, "Gollerim ve galibiyet için hamdolsun demek istiyorum. Umuyorum bunun üzerine inşa ederek devam edeceğiz hep birlikte." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)