Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı sonrası Trezeguet: Gollerim ve galibiyet için hamdolsun

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Trezeguet açıklamalarda bulundu. Mısırlı oyuncu, "Gollerim ve galibiyet için hamdolsun demek istiyorum. Umuyorum bunun üzerine inşa ederek devam edeceğiz hep birlikte." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Trezeguet galibiyetin ardından konuştu.

İşte o sözler:

Gollerim ve galibiyet için hamdolsun demek istiyorum. Umuyorum bunun üzerine inşa ederek devam edeceğiz hep birlikte.

İstedikleri şekilde yazabilirler. Kendi kalesine gol diye yazarlarsa o onların sorunu. Ben hak ettiğimi düşünüyorum, kendi golüm olduğunu düşünüyorum.