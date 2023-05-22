Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Marc Bartra galibiyetin ardından konuştu.

İşte o sözler:

Çok mutluyum. Sadece galibiyet için değil, takımımızın gösterdiği mücadeleden dolayı da çok mutluyum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bizim bahsettiğimiz bu potansiyelimizdi, bugün potansiyelimizi gösterdik. Keşke bu şekilde devam edebilsek. Bu istikrarla, bu düzenle devam edebilsek bizim için çok iyi bir gelecek bekliyor. Harika bir takımımız var. Bunu belki bazen gösteremedik. Ama bugün gerçekten çok iyi bir skor aldık. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Onlara bir mutluluk hediye etmek istemiştik, öyle de oldu.