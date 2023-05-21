Bu sezon bir iddiası kalmayan ve gelecek yıllar için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, stoper bölgesini güçlendirmek istiyor. Bordo-mavili ekip teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda Xavier Mbuyamba için harekete geçti. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da kadro yeniden kuruluyor. Yeni yönetim ve hocanın gelmesiyle birlikte takımda büyük değişikliğe gidecek olan bordo mavililer transferde harekete geçti. Fırtına, Bjelica'nın uzun süredir takip ettiği Hollanda'da Volendam forması giyen Xavier Mbuyamba'yı gözüne kestirdi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Geçen sezon Chelsea altyapısından Volendam'a transfer olan 21 yaşındaki stoper, Hollanda'da 28 maça çıktı. 1.95 boyundaki Kongo asıllı Hollandalı oyuncu ile Avrupa'dan bazı takımlar da ilgileniyor. Mbuyamba, Chelsea'den önce Barcelona'nın altyapısında da oynamıştı.