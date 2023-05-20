Trabzonspor, Fenerbahçeli Samet Akaydin hakkında sert bir açıklama yayınladı.

Sarı lacivertli futbolcunun, bordo mavili takımla oynanan karşılaşmada Trezeguet'ye tükürdüğü ifade edilmişti.

Trabzonspor'dan bu konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydin'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

SAMET AKAYDİN YALANLADI!

29 yaşındaki futbolcu ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Samet, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.