Trabzonspor'dan TFF'ye Samet Akaydin başvurusu!
Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinde Samet Akaydin'in Trezeguet'e yaptığı hareketin ardından TFF'ye başvuruda bulundu. İşte o açıklama...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 20.05.2023- 18:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023- 18:33
İşte o açıklama...
"Fenerbahçe A.Ş. ile 18.05.2023 tarihinde oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secde ederken Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydın, kasıtlı bir şekilde dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmüştür. Bu çirkin olay yayıncı kuruluş görüntülerine de yansımıştır. Konuyla ilgili olarak ağır bir disiplin ihlali gerçekleştiren Samet Akaydın ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na gerekli başvurular yapılmış olup, alınacak karar ise titizlikle takip edilecektir."