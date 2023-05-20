Trabzonspor'dan Tau harekatı! Transfer...
Trabzonspor, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Bordo-mavililerde gündemde yer alan isim ise Percy Tau oldu. İşte transfere dair son detaylar... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 20.05.2023- 06:40
36 MAÇTA 13 GOL KAYDETTİ
Tahmini piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Tau, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 7 gol atarken, 4 de asist yaptı. Her iki kanatta da görev yapabilen Percy Tau, hızı ve adam eksiltme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kariyeri boyunca 36 kez Güney Afrika Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli futbolcu, orada da çıktığı 36 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Trabzonspor yönetimi, takımda önemli değişikliklere imza atacak. Teknik direktör Nenad Bjelica, en az 8 takviye yapmayı planladıklarını resmen açıkladı. Bordo- mavili yönetim de lig bitmeden birkaç futbolcuya imza attırmayı hedefliyor.