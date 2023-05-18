Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Nenad Bjelica konuştu!
Fenerbahçe - Trabzonspor ma��ı sonrası Nenad Bjelica konuştu. İşte Bjelica'nın mağlubiyet sözleri...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 18.05.2023- 22:45 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023- 22:52
İşte Bjelica'nın mağlubiyet sözleri...
Maç kazanmaya çalışıyoruz. Son maçı da bu şekilde kazandık. Son 7-8 maçta 4'lü defans oynayan bir takım vardı. Farklı şeyler deneyip, oyuncuların neler verebileceğini görmeye çalışıyoruz. Ancak özetlemek gerekirse, maç kazanmaya çalışıyoruz.
Fenerbahçe'yi kutlarım. Çok pozisyon bulduk ama atamadık. Atsaydık farklı olurdu. 3-0'dan sonra takım yine elinden geleni yaptı. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdık. Maç kazanmaya çalışıyoruz. Oyuncuları farklı pozisyonlarda deneyip, neler yapabileceklerini görmeye çalışıyoruz.