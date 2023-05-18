Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı.



Derbiyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Michy Batshuayi, 58. dakikada Luan Peres ve 71. dakikada Enner Valencia kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 80. dakikada penaltıdan Trezeguet ile geldi.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 71'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



11'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arda'nın Siopis'ten sıyrılarak derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



28'inci dakikada Rossi'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



33'üncü dakikada Zajc'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunma engeline takılarak kale direğinin yanından dışarı çıktı.



38'inci dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rossi'nin düzelterek vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



55'inci dakikada Rossi'nin pasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.



56'ncı dakikada Arda'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Samet'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



57'nci dakikada Arda'nın pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Hüseyin Türkmen uzaklaştırdı.



58'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta çizgide topa sahip olan Miha Zajc'ın rakiplerini geçerek pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Luan Peres'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



71'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda'nın pasında topla buluşan Ferdi'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.



78'inci dakikada kaleci İrfan Can'ın hatalı pasında topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda top İrfan Can'ın müdahalesiyle yandan dışarı gitti.



79'uncu dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içinde Trezeguet'ye müdahalesi sonrasında mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.



80'inci dakikada topun başına geçen Trezeguet topu ağlara gönderdi: 3-1.



90+3'üncü dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda İrfan Can meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.



Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.