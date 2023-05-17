Trezeguet için karar anı

Trezeguet için karar anı

Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Trezeguet için flaş bir karar ortaya çıktı. Bordo-mavililer Mısırlı futbolcuyla ilgilenen Al Ahly'nin resmi teklifine göre karar verecek.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 06:40