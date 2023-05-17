Fırtına'nın Aston Villa'dan 4 milyon euro'ya aldığı Trezeguet, 37 resmi karşılaşmada 9 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Ancak Trabzonspor'da oynadığı süre boyunca sürekli olarak beklentilerin uzağında kalmak ile eleştirilen Mısırlı sol kanat ile ilgili Arap basını son dönemde birçok haber yazmaya başladı. Hem Mısır hem de Suudi basını Trezeguet'nin Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğunu ve Trabzonspor ile görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Bordomavili yönetim, menajerler üzerinden gelen görüşme taleplerinin resmiyete dökülmesini beklerken, bonservis talebinin ise 6 milyon euro seviyelerinde gerçekleşmesi planlanıyor.