Mislav Orsic bekleniyor
Trabzonspor'un Orsic için sunacak olduğu teklif belli oldu. Bordo-mavililer, ingiliz ekibine satın alma opisyonlu bir teklif yapacak.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 17.05.2023- 06:40
BAKASETAS MASADA
2021'in Ocak ayında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas, Trabzonspor'da çıktığı 100 maçta 20 gol, 13 asistlik performans gösterdi. 1 yıl kontratı kalan Yunan maestronun Avrupa'dan talipleri var. Bologna ve Wolfsburg, 29 yaşındaki 10 numara ile yakından ilgileniyor. Yönetim ise Bakasetas'ı takımda tutmayı planlıyor. Yıllık ücreti 1 milyon 250 bin euro olan Bakasetas'ın maaşına iyileştirme düşünülüyor.