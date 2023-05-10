TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Naci ��nüvar ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo mavililer, sezon başında Ajax'tan kiralanan 19 yaşındaki Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Bordo mavililer, sezon başında Hollanda temsilcisi Ajax'tan kiraladığı 19 yaşındaki Naci Ünüvar'ın sözleşmesini feshetti.

Naci Ünüvar bu sezon 13 maça çıkmış ve 3 gol, 1 asistle oynamıştı.

RESMEN AÇIKLANDI!

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.