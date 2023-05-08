Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Futbol böyle bir oyun. Son iki maçta biz 10 kişi kalmıştık, bu kez rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kalına işler daha kolay olabiliyor. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarın önünde kazandığımız için mutluyum."

"Siopis, Denswil ve Trezeguet'in Fenerbahçe maçı öncesinde aramıza dönmesini bekliyoruz."